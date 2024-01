IMAGO / Cesar Ortiz Na zdjęciu: Angel Alarcon

Angel Alarcon obecnie występuje w rezerwach Barcelony

19-latek w poprzednim sezonie rozegrał 5 meczów w pierwszym zespole Barcy

Regularną grę skrzydłowemu chce zapewnić RB Lipsk

Angel Alarcon na celowniku Lipska

FC Barcelona nie może zagwarantować Angelowi Alarconowi regularnych występów w pierwszym zespole. Co prawda, 19-latek w poprzedniej kampanii rozegrał 5 spotkań w seniorach (łącznie ponad 30 minut na boisku), ale w obecnym sezonie gra tylko w trzecioligowych rezerwach.

Z tego powodu lewoskrzydłowy wkrótce może spróbować nowego wyzwania w innym klubie. Według hiszpańskiego dziennika “MARCA” utalentowany zawodnik znajduje się na radarze Lipska, który mógłby zapewnić młodzieńcowi nabranie doświadczenia na seniorskim poziomie.

Niemieckie media póki co nie potwierdzają informacji przedstawionych w prasie na Półwyspie Iberyjskim. Nie wiadomo też, czy Byki chciałyby wypożyczyć Angela Alarcona, czy może sprowadzić go na zasadzie transferu definitywnego, co wiązałoby się z wydatkiem kilku milionów.