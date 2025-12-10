Real Madryt wycenił Andrija Łunina. Potentat chce bramkarza

Andrij Łunin znalazł się na celowniku Milanu. Real Madryt jest gotowy rozważyć oferty za ukraińskiego bramkarza, wyceniając jego kartę zawodniczą na 25-30 milionów euro - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Album / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

AC Milan zainteresowany Andrijem Łuninem

AC Milan najprawdopodobniej stanie przed koniecznością pożegnania Mike’a Maignana po zakończeniu obecnego sezonu. Kontrakt francuskiego bramkarza obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a negocjacje w sprawie przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie. Włosi obawiają się, że nie uda się osiągnąć porozumienia, dlatego już teraz aktywnie poszukują następcy do bramki. Wśród kandydatów znalazł się zawodnik, który zagwarantowałby stabilność między słupkami na wiele lat.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z głównych nazwisk na liście transferowej Milanu jest bowiem Andrij Łunin, którego na przenosiny do Mediolanu namawia Luka Modrić. W klubie z San Siro widzą w ukraińskim golkiperze idealnego następcę Maignana, zarówno pod względem wieku, jak i profilu sportowego.

Real Madryt miałby być gotowy rozważyć oferty za 26-latka, wyceniając go na około 25-30 milionów euro. Taka kwota mieści się w możliwościach potentata z Półwyspu Apenińskiego, który już latem planuje zainwestować w pozycję bramkarza.

Łunin trafił na Santiago Bernabeu w 2018 roku i przez kolejne sezony konsekwentnie budował swoją pozycję w drużynie. Dotychczas rozegrał 63 spotkania, w których wpuścił 73 gole oraz zachował 22 czyste konta. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co daje Realowi mocną pozycję negocjacyjną. Według serwisu „Transfermarkt” zawodnik jest obecnie wyceniany na około 18 milionów euro, choć Królewscy liczą na wyższą propozycję.