Juventus monitoruje sytuację reprezentanta Norwegii

13:07, 11. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Ekrem Konur

Juventus planuje wzmocnić skład podczas styczniowego okna transferowego. Stara Dama prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania skrzydłowego Benfiki Lizbona, Andreasa Schjelderupa - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Luciano Spalletti - trener Juventusu
Andreas Schjelderup może przejść do Juventusu

Juventus planuje wzmożoną aktywność podczas trwającego zimowego okienka transferowego, chcąc w ten sposób zwiększyć swoje szanse na sukcesy w obecnym sezonie. Trener ekipy Starej Damy – Luciano Spalletti – oczekuje przede wszystkim wzmocnień w ofensywie. Sprowadzeni latem Jonathan David, Lois Openda oraz Edon Zhegrova kompletnie nie spełniają bowiem pokładanych w nich oczekiwań, co zmusza władze turyńskiego klubu do poszukiwania nowych rozwiązań.

Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Juventusu znalazł się Andreas Schjelderup. Gigant z Półwyspu Apenińskiego ma prowadzić rozmowy z Benfiką Lizbona w sprawie transferu 21-letniego skrzydłowego.

Włoski gigant jest podobno gotowy zaoferować Joao Mario w ramach rozliczenia za ośmiokrotnego reprezentanta Norwegii. Niewykluczone więc, że między obiema drużynami dojdzie do bezpośredniej wymiany zawodników.

Andreas Schjelderup przywdziewa koszulkę portugalskiej ekipy od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na Estadio da Luz z FC Nordsjaelland za 9 milionów euro. Sezon 2023/2024 spędził jednak na wypożyczeniu w duńskiej drużynie. Mierzący 176 centymetrów atakujący, obserwowany także przez Romę oraz West Ham United, w trwających rozgrywkach wystąpił w 21 meczach, strzelił 2 gole i zanotował 3 asysty.