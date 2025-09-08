Widzew potwierdził bombę transferową. Nowy napastnik w Łodzi

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Andi Zeqiri

Oficjalnie: Andi Zeqiri przenosi się do Widzewa Łódź

Widzew Łódź poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Andiego Zeqiriego na zasadzie transferu definitywnego z KRC Genk. 26-letni napastnik po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał z nowym pracodawcą czteroletni, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. To jeden z największych ruchów transferowych w historii klubu z Piłsudskiego i jasny sygnał, że zespół prowadzony przez Patryka Czubaka zamierza walczyć o najwyższe cele w PKO BP Ekstraklasie.

Według doniesień medialnych kwota tej transakcji wyniosła ponad 2 miliony euro. Sprowadzenie 16-krotnego reprezentanta Szwajcarii przez klub z Łodzi śmiało można określić mianem transferowej bomby. O Zeqiriego zabiegało bowiem kilka zespołów, które w obecnym sezonie zagrają w Lidze Mistrzów, o czym donosił na naszych łamach Piotr Koźmiński. Finalnie snajper zdecydował się jednak na ofertę Widzewa Łódź, który przedstawił mu ambitny projekt sportowy oraz gwarancję regularnych występów.

Nowa dziewiątka wkroczyła na salony 👑 pic.twitter.com/HklNdcggy4 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) September 8, 2025

Andi Zeqiri swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w macierzystym FC Lausanne-Sport, skąd trafił do akademii Juventusu. W 2020 roku podpisał kontrakt z Brighton & Hove Albion, aczkolwiek nie zdołał na stałe przebić się do podstawowego składu ekipy z Premier League. W kolejnych latach reprezentował barwy między innymi Augsburga, FC Basel, Standardu Liege czy wspomnianego wyżej KRC Genk. 26-latek na przestrzeni całej kariery uzbierał 310 meczów, w których zdobył 100 bramek oraz zanotował 23 asysty. Teraz ma być liderem ofensywy Widzewa Łódź i jedną z gwiazd Ekstraklasy w najbliższych kampaniach.