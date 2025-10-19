Alonso poprosił Real o ten transfer. Chce wykorzystać fatalną formę

Xabi Alonso poprosił Real Madryt, aby wstrzymał się z transferem innego pomocnika niż Florian Wirtz. Szkoleniowiec ma nadzieję, że przez problemy, Niemiec poprosi o odejście z Liverpoolu, o czym informuje "Defensa Central".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real postara się sprowadzić latem Wirtza jeśli ten utrzyma słabą formę?

Real Madryt z pewnością w najbliższych okienkach transferowych, a szczególnie już latem, będzie musiał sprowadzić do swojego zespołu kilka nowych twarzy. Obecnie wydaje się, że jednym z podstawowych celów będzie transfer nowego pomocnika, bowiem od dłuższego już czasu spekuluje się na ten temat.

Z tego też powodu Xabi Alonso postanowił poprosić władze Królewskich o wstrzymanie się z podpisaniem kontraktu z wysoko opłacanym zawodnikiem do czasu rozwiązania sprawy jego największego celu. Według informacji przekazanych przez serwis „Defensa Central”, szkoleniowiec Realu Madryt liczy na to, że przez fatalną formę Floriana Wirtza jego pozycja w Liverpoolu osłabnie i sam Niemiec będzie chciał odejść po sezonie. Z tego właśnie powodu Królewscy mają poczekać na tę okazję.

Florian Wirtz trafił do Liverpoolu tego lata za około 125 milionów euro i do tej pory zawodzi na całej linii. W dziesięciu rozegranych spotkaniach zanotował on tylko jedną asystę. Media oraz kibice na Wyspach Brytyjskich nie są łaskawi dla reprezentanta Niemiec i być może zaczną wkrótce tracić cierpliwość. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letniego ofensywnego pomocnika na 130 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Zobacz także: Nottingham szuka następcy Postecoglou. Może zatrudnić słynnego trenera