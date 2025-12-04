Newcastle interesuje się brazylijskim talentem. Klauzula wynosi 100 mln euro

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Allan

Allan na celowniku Newcastle United

Newcastle United planuje poważnie wzmocnić środek pola podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego. Klub z St. James’ Park nie zamierza czekać do lata i już w styczniu chce przeprowadzić solidne zakupy, aby zwiększyć szanse na zakończenie trwającego sezonu z trofeum na koncie.

Jak podaje stacja telewizyjna „ESPN Brasil”, działacze Srok mogą w tym celu zwrócić uwagę na rynek Ameryki Południowej, który od lat dostarcza wielu utalentowanych zawodników. Z najnowszych doniesień wspomnianej stacji wynika, że na celownik Newcastle trafił bowiem pomocnik Palmeiras – Allan Andrade Elias, znany szerzej jako Allan.

Anglicy postrzegają 21-letniego Brazylijczyka jako idealne uzupełnienie kadry, szczególnie ceniąc jego wszechstronność i umiejętność gry w różnych sektorach boiska. Sprowadzenie piłkarza nie będzie jednak prostym zadaniem, ponieważ Palmeiras nie zamierza pozbywać się jednego ze swoich największych talentów za bezcen.

Co więcej, klauzula odstępnego w kontrakcie ofensywnego pomocnika wynosi aż 100 milionów euro, choć klub Premier League liczy na wynegocjowanie zdecydowanie niższej kwoty. Brazylijczycy oczekują jednak minimum 40 milionów euro, wcześniej odrzucając mniej korzystne propozycje od innych potencjalnych kupców.

Allan w pierwszym zespole Palmeiras rozegrał łącznie 53 mecze, zdobywając 3 bramki i notując 6 asyst. Niewykluczone, że już niedługo będzie występował pod wodzą Eddiego Howe’a, który na co dzień prowadzi ekipę The Magpies.