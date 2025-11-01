Newcastle chce gwiazdora Atletico. To byłoby duże wzmocnienie

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe - trener Newcastle United

Alexander Sorloth na radarze Newcastle United

Newcastle United bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu potencjalnych wzmocnień składu. Angielski klub nie wyklucza zwiększenia rywalizacji na pozycji środkowego napastnika, gdzie trener ekipy The Magpies – Eddie Howe – dysponuje obecnie takimi zawodnikami jak Nick Woltemade, Yoane Wissa oraz William Osula. Działacze z St James’ Park rozważają pozyskanie nowego snajpera, który mógłby zapewnić większą elastyczność taktyczną i poprawić skuteczność zespołu w ofensywie.

Pierwszy z wymienionych – Nick Woltemade – według niemieckich mediów marzy o przenosinach do Bayernu Monachium, gdzie w przyszłości mógłby zostać następcą Harry’ego Kane’a. Taki transfer nie jest możliwy już tej zimy, jednak w dalszej perspektywie wydaje się realnym scenariuszem. To kolejny powód, dla którego Newcastle United zaczęło rozglądać się za nowym napastnikiem. Jak donosi hiszpański dziennik „MARCA”, uwagę przedstawicieli Srok przykuł gwiazdor Atletico Madryt – Alexander Sorloth.

Skauci czterokrotnych mistrzów Anglii przez kilka tygodni obserwowali Norwega z wysokości trybun. 29-letni atakujący nie ma obecnie miejsca w podstawowym składzie ekipy Los Rojiblancos, ponieważ pierwszym wyborem Diego Simeone pozostaje Julian Alvarez. Warto dodać, że Alexander Sorloth ma już doświadczenie w Premier League, bowiem w latach 2018-2020 reprezentował barwy Crystal Palace, gdzie jednak nie udało mu się przebić do wyjściowej jedenastki. Rosły snajper jest wyceniany na 25 milionów euro.