FC Barcelona dołącza do Realu Madryt. Też chce gwiazdę Liverpoolu

FC Barcelona szuka wzmocnień defensywy, ale myśli też o planach na kolejne lata. Zdaniem "AS", Duma Katalonii dołączyła do Realu Madryt w wyścigu po gwiazdę Liverpoolu Trenta Alexandra-Arnolda, którego kontrakt z The Reds wygasa w 2025 roku.