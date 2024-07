Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Buongiorno

Alessandro Buongiorno bliski transferu do Napoli

Tegoroczne letnie okienko transferowe zapowiada się na niezwykle pracowite w obozie SSC Napoli. Klub spod Wezuwiusza postanowił zatrudnić na stanowisku trenera Antonio Conte. Zatem teraz przed Aurelio De Laurentiisem i świtą zadanie, aby sprowadzić zawodników pasujących do filozofii włoskiego szkoleniowca.

Jak się okazuje, SSC Napoli wkrótce może dopiąć niezwykle ważny transfer. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika, że „Azzurri” są bliscy sprowadzenia Alessandro Buongirono z Torino. Klub uzgodnił już warunki kontraktu z agentem zawodnika. Reprezentant Italii otrzyma do podpisania umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku, a na jej mocy mógłby zarabiać 2,5 miliona euro rocznie.

Transfer Alessandro Buongiorno do SSC Napoli wisi w powietrzu. Włoski dziennikarz zdradził, że klub jest przekonany, co do zamknięcia transakcji. Wątpliwa pozostaje jedynie kwota sprowadzenia Włocha. Torino oczekuje 40 milionów euro, natomiast „Azzurri” oferują 35 milionów euro. Ta sprawa wkrótce powinna zostać rozstrzygnięta.

Alessandro Buongiorno znalazł się w kadrze reprezentacji Włoch na EURO 2024. Obrońca „Granaty” odgrywał ważną rolę w układance Luciano Spallettiego w eliminacjach. 25-latek jednak na niemieckich boiskach nie rozegrał nawet minuty.

