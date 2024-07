Victor Osimhen nie zmienił zdania ws. odejścia z Napoli w letnim oknie transferowym. Jak przekazał Fabrizio Romano napastnik z Nigerii wciąż myśli o transferze do Premier League.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen chce trafić do Premier League, zbliża się transfer za 120 milionów euro

Victor Osimhen jest coraz bliżej odejścia z Napoli w trakcie letniego okna transferowego. Nigeryjczyk podtrzymuje swój zamiar opuszczenia nie tylko klubu, ale również Włoch. Napastnik ma już obrany konkretny kierunek przeprowadzki i wszystko wskazuje na to, że ewentualny transfer to tylko kwestia czasu. Co więcej, wydaje się, że Antonio Conte preferuje innego zawodnika na pozycji numer dziewięć, a odejście gwiazdora jest mu wyjątkowo na rękę.

Jak poinformował Fabrizio Romano reprezentant Nigerii nie przestał myśleć o letnim transferze. Piłkarz chce trafić do jednego z klubów Premier League, a Napoli spodziewa się w najbliższych tygodniach pierwszych ofert w zamian za 25-letniego zawodnika. Kwota transferu może wynieść aż 120 milionów euro, bowiem taką sumę odstępnego Osimhen ma zapisaną w kontrakcie.

Póki co w gronie zainteresowanych drużyn wymieniało się m.in. Manchester United, Arsenal oraz Chelsea. Ponadto napastnika w swoim zespole widziałoby również Paris Saint-Germain oraz saudyjski gigant Al-Hilal.

Osimhen w Neapolu gra od 2020 roku, gdy trafił na stadion Diego Armando Maradony z Lille za 77,5 milionów euro. Łącznie przez 4 sezony rozegrał w barwach Partenopei 133 mecze, w których strzelił 76 bramek i zanotował 18 asyst. Wartość rynkowa zawodnika wynosi aż 100 mln euro, zaś jego umowa z Napoli obowiązuje do czerwca 2026 roku.