Mundo Deportivo informuje, że Sergio Busquets otrzymał ofertę kontraktu od Al Nassr. Ekipa z Arabii Saudyjskiej kontynuuje transferową ofensywę po sprowadzeniu w grudniu Cristiano Ronaldo.

Kontrakt Busquetsa wygasa po sezonie

Gracz czeka na ofertę od Barcelony

Hiszpan otrzymał propozycję umowy od Al Nassr

Busquets dołączy do Ronaldo? Al Nassr złożyło ofertę

Sergio Busquets ma kontrakt z FC Barceloną tylko do czerwca tego roku, a w ostatnim czasie wiele mówi się na temat jego przyszłości. W grudniu wydawało się, że pomocnik Dumy Katalonii odejdzie z klubu i zdecyduje się dołączyć do Interu Miami. Jednak w Katalonii chce go zatrzymać Xavi. Szkoleniowiec blaugrany wierzy, że Hiszpan zostanie na Camp Nou na kolejny sezon.

Busquets czeka nadal na oficjalną ofertę kontraktu od katalońskiego klubu, by móc zdecydować, czy chce kontynuować swoją karierę w Barcelonie. Tymczasem Mundo Deportivo informuje, że pomocnik już otrzymał propozycję umowy od saudyjskiego Al Nassr. Tamtejsza federacja piłkarska za wszelką cenę chce podnieść poziom atrakcyjności ligi sprowadzając znanych na cały świat zawodników, którzy pomogliby w promocji.

Mundo Deportivo sugeruje, że Busquets już teraz otrzymał ofertę kontraktu, na mocy którego zarabiałby osiemnaście milionów euro netto za sezon gry w Arabii Saudyjskiej. Jednak zawodnik Barcy na razie czeka na propozycję umowy od swojego obecnego klubu. Dopiero po jej otrzymaniu podejmie decyzję o swojej przyszłości.

W przerwie niedzielnego meczu Barcelony z Sevillą Mateu Alemany wypowiedział się na temat jego przyszłości. – Busquets wie, jak wiele uwagi mu się poświęca. Jest instytucją dla klubu. Czekamy na jego ostateczną decyzję. Jeśli zdecyduje się odejść to będziemy go wspierać. Jeśli jednak zostanie, będzie to dla nas fantastyczna wiadomość – powiedział.

