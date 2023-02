PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

FC Barcelona na półmetku sezonu wypracowała sobie przewagę, jakiej nigdy w historii nie straciła. Z kolei Realowi Madryt nie zdarzyło się nadrobić takiej straty. Czy losy tytułu zostały już przesądzone?

W ciągu minionego tygodnia FC Barcelona i Real Madryt rozegrały po dwa spotkania ligowe

Królewscy niespodziewanie przegrali z Mallorką. Strata do lidera wynosi aż osiem punktów

Choć Xavi stara się gasić hurraoptymizm, w Katalonii wizualizują już sobie mistrzowską fetę

Osiem punktów przewagi – to dużo czy mało?

W minionym tygodniu dwaj pretendenci do walki o tytuł rozegrali nie jedno, ale dwa spotkania ligowe. Miało to związek ze styczniowym Superpucharem Hiszpanii, a zatem Barcelona mierzyła się z Realem Betis, zaś Real Madryt z Valencią. Tu nie doszło do wielkich niespodzianek – obaj giganci wygrali swoje starcia.

To, co istotne dla przebiegu walki o mistrzostwo wydarzyło się w niedzielę. Real Madryt sensacyjnie przegrał na Majorce (0:1), z kolei Barcelona nie dała szans wracającej do żywych Sevilli (3:0). Tym samym przewaga Dumy Katalonii nad odwiecznym rywalem wzrosła do ośmiu punktów. Z perspektywy optymistycznego fana Królewskich, potrzeba zaledwie trzech potknięć Blaugrany, by wrócić na szczyt tabeli. A przecież przed nami jeszcze rewanżowe El Clasico. Z kolei kibic lidera La Ligi może odparować, że trzy potknięcia Barcelona zaliczyła przez ponad pół sezonu. A rewanżowy Klasyk odbędzie się na Camp Nou.

Co jednak istotniejsze, osiem punktów to różnica, która z żadnej perspektywy nie daje Los Blancos wielkich nadziei. Blaugrana nigdy nie roztrwoniła tak wielkiej przewagi uzyskanej na tym etapie sezonu. Real, z kolei, nigdy nie zdołał tak wielkiej wyrwy z sukcesem zasypać.

Barcelona's 2022/23 LaLiga season so far:



DWWWWWWWLWWWWWDWWWWW



◉ Goals: 42

◉ Conceded: 7 (!!!)

◉ Clean sheets: 15 (!!!)



8 points clear of Real Madrid. 😤 pic.twitter.com/LPkxEbKxrD — Squawka (@Squawka) February 5, 2023

Barcelona znów zachwyciła

Kto oglądał niedzielne spotkanie na Camp Nou, ten wie, że Barcelona ponownie rozbujała się dopiero po przerwie. Ale i w pierwszej połowie swoich szans szukał aktywny, acz niedokładny, Robert Lewandowski, a gra obronna była praktycznie perfekcyjna.

Po przerwie jakby wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Fenomenalnie “wrócił do żywych” Raphinha, autor bramki i dwóch asyst. Lewy nie zdobył gola, ale wyglądał na wybitnie pobudzonego, no i nikt z pewnością nie zarzuci mu, że nie testował Bounou. Błyszczeli, zwykle rezerwowi, Jordi Alba oraz – co chyba najbardziej szokujące – Franck Kessie.

Blaugranie teraz zwyczajnie… idzie. A nawet, gdy nie idzie, to udaje się minimalizować ryzyko. Bo przecież Iworyjczyk pojawił się na murawie w miejsce Sergio Busquetsa. Hiszpan, dodajmy, po zmianie formacji przez Xaviego przeżywał kolejny renesans formy, fantastycznie dowodząc drugą linią. Dotychczas rozczarowujący Kessie rozegrał najlepsze spotkanie ligowe w bordowo-granatowych barwach, zwieńczone do tego spektakularną asystą (o której nieco niżej). A nawet uraz Busquetsa zdaje się nie tak groźny, jak się zapowiadał. Gerard Romero donosi, że weteran może nawet wrócić na pierwszy mecz z Manchesterem United! To oznaczałoby, że 34-latek pauzowałby w zaledwie jednym spotkaniu. Prawo serii.

1+1 – Jordi Alba has both scored and assisted in the same LaLiga game for the fourth time, all four with Barcelona. He has done it twice in his last 17 games in the competition, as many times as in his previous 360 league games for his current side and Valencia. Airplane. pic.twitter.com/zEpesm59Fk — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2023

Plagi egipskie nad Madrytem

Na przeciwnym biegunie znajdują się Królewscy. Kontuzja jednego ważnego gracza, goni kolejną, a gdy ten pierwszy wróci, z gry wypada dwóch kolejnych. W starciu z Mallorką zabrakło Edera Militao i Karima Benzemy, a do tego dwóch bocznych obrońców. Jakby tego było mało, na rozgrzewce kontuzji pachwiny doznał Thibaut Courtois; uraz wyłączył z gry również Edena Hazarda. Dodajmy do tego fakt, że próżno w zespole Los Blancos znaleźć choćby trzech piłkarzy w naprawdę wysokiej formie, a znamy już przepis na katastrofę. Carlo Ancelotti stara się tonować nastroje i zapowiada pełne skupienie się na Klubowych Mistrzostwach Świata. Bo przecież tygodniowy wyjazd do Maroka na dwa dodatkowe spotkania z piekielnie zmotywowanymi rywalami to dokładnie to, czego potrzebuje obecnie Vinicius i cała reszta drużyny.

0 – Against Mallorca, Real Madrid only had one shot on target and that was from a penalty, the first time they failed to register a shot on target in a LaLiga game (excluding penalties) since March 2008 against Deportivo La Coruña under Bernd Schuster. Shipwreck. pic.twitter.com/8qpmCNKrT4 — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2023

Trudno mieć nadzieję, choć z drugiej strony – kto, jeśli nie Real?

Za Realem nie stoi obecnie dyspozycja zawodników, ich zdrowie, terminarz ani sytuacja ligowa. Gdy w maju madrytczycy wywalczyli mistrzostwo, Courtois, Benzema i Vinicius rozgrywali bezapelacyjnie najlepsze sezony w swoich karierach. Stabilizację dawali Eder Militao i Luka Modrić, reszta zawodników na zmianę dokładała kolejne cegiełki do ostatecznych triumfów. I może i nie przejmowałbym się na miejscu fanów Królewskich tą statystyką mówiącą, że nigdy w przeszłości nie udało się odrobić ośmiu punktów na tym etapie sezonu – gdyby tylko były ku temu jakiekolwiek przesłanki.

Tymczasem kibice muszą wierzyć, że metody Pintusa znów dadzą pozytywny efekt, co zastopuje spiralę kontuzji. Muszą liczyć na to, że Vinicius i Benzema otrząsną się po niemrawej rundzie i znów wskoczą na najwyższy poziom (choć nękanie Brazylijczyka w wykonaniu rywali to temat na osobną opowieść). No, i do tego przydałoby się, żeby w kadrze w magiczny sposób znalazł się choć jeden (a najlepiej i trzech) klasowych bocznych obrońców. Perspektywy nie są za wesołe. A przecież tu po powrocie z, jakby nie patrzeć, prestiżowego turnieju w Maroku, Królewskich czeka iście piekielny maraton na trzech pozostałych frontach.

79 – Vinícius Júnior has been fouled 79 times in LaLiga 2022/23, the most by a player in Europe's big five leagues and a the most by a Real Madrid player after the first 20 games of the league season since Luís Figo in 2003/04 (96). Danger. pic.twitter.com/2bNXX025Je — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2023

Partidazo kolejki

Tak, tak, Celta Vigo znów nie zawiodła. Tym razem w jej starciu z Realem Betis padło… siedem bramek. Z tego kilka naprawdę pięknej urody. Zapewne obaj trenerzy (a już na pewno Manuel Pellegrini) klęli piłkarzy defensywnych, na czym świat stoi – ale ja o każdej porze dnia i nocy wybieram taką La Ligę nad nudne “unocerismo”, na które liczy większość dolnej połowy stawki.

Poniższe wideo można odtworzyć w nowej karcie przeglądarki.

Evento kolejki

W sobotę Estadio Manuel Martinez Valero było świadkiem małego cudu. Przez całą bitą rundę Elche nie wygrało ani jednego (!) spotkania. Jakie zatem były szanse na przełamanie w starciu z Villarrealem? Żółta Łódź Podwodna przybywała po porażce z Rayo, ale wcześniej imponowała – choćby w dwóch meczach z Realem Madryt. Tymczasem zsyłani już do Segunda Division gospodarze wysoko pokonali potentata, a Pere Milla zanotował hat-trick. Nie ma sensu się oszukiwać; jeśli ten wynik będzie przypadkiem odosobnionym, Elche nie ma najmniejszych szans na utrzymanie. Ale w ten weekend zdołali zaimponować – zarówno fanom, jak i ekspertom.

Poniższe wideo można odtworzyć w nowej karcie przeglądarki.

Jugador kolejki

Nie będzie żadną przesadą nazwanie Oihana Sanceta jedną z największych gwiazd Athleticu. Pomocnik od momentu debiutu znamionował wielką klasę, ale to Ernesto Valverde uczynił go osią swej drużyny – kosztem wieloletniego lidera, Ikera Muniaina. 22-latek odpowiada stabilną formą, a do tego dokłada gole. I to ile! W ten weekend pomocnik ustrzelił hat-tricka w starciu z Cadizem, czym sprawił radość prezesowi i dyrektorom. Jeżeli pójdzie drogą innych wychowanków i postanowi spędzić swoją karierę na San Mames – to fantastycznie. A jeśli będzie chciał poszukać nowych przygód, chętny nabywca będzie musiał słono zapłacić. Im więcej Oihan rozegra takich meczów, jak w miniony weekend, tym wyższa będzie klauzula odstępnego. Sufit u 22-latka zdaje się być zawieszony bardzo wysoko.

5 – Youngest players to score two hat-tricks in LaLiga in the 21st century:



🇵🇾 Antonio Sanabria (19 years, 324 days)

🇦🇷 Gonzalo Higuaín (22y 94d)

🇧🇷 Júlio Baptista (22y 200d)

🇦🇷 Lionel Messi (22y 200d)

🇪🇸 OIHAN SANCET (22y 284d)



Stellar. pic.twitter.com/08hluCrsVp — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2023

Golazo kolejki

Tego typu otwierające trafienie dla Barcelony byłoby normalne, gdyby w akcji wzięli udział Ousmane Dembele, Pedri czy Gavi. Tymczasem krytykowany (i rozgrywający do tej pory kiepski mecz) Raphinha fenomenalnie przyjął podanie i oddał piłkę Franckowi Kessiemu. Iworyjczyk spokojnie zwiódł rywala, po czym w stylu Andresa Iniesty idealnie podciął w kierunku nabiegającego Jordiego Alby. W starciu z Sevillą Blaugrana momentami fruwała nad boiskiem, a postawa zwyczajowych dublerów tylko unaoczniła dobry moment drużyny pewnie zmierzającej po pierwszy od czterech lat tytuł.