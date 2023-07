Sandro Tonali dość niespodziewanie zmienił tego lata AC Milan na Newcastle United. Agent włoskiego piłkarza podkreśla, że jego podopieczny trafi do "NBA piłki nożnej".

IMAGO / Mickael Chavet Na zdjęciu: Sandro Tonali

Sandro Tonali trafi do Newcastle United. Ostateczna kwota transferu może wynieść nawet 80 milionów euro

Agent gracza przyznał, że niełatwo było wytłumaczyć projekt Srok

Jednocześnie podkreślił, że wraz z Tonalim podjęli najlepszą decyzję, zarówno dla siebie, jak i dla AC Milan

“Premier League to NBA piłki nożnej”

Transfer Sandro Tonaliego jest, jak dotąd, jednym z najbardziej szokujących ruchów trwającego okienka. Włoch trafi do Newcastle United, a ostateczna kwota operacji może wynieść nawet 80 milionów euro, wliczając bonusy. Jako, że reprezentacja Włoch zakończyła udział w mistrzostwach Europy do lat 21, niebawem powinniśmy otrzymać oficjalne ogłoszenie przenosin.

– Z początku nie było łatwo wytłumaczyć projekt Newcastle, ale [Sandro – przyp. pp] jest inteligentny i go zrozumiał. Znaleźliśmy najlepsze rozwiązanie, zarówno dla Milanu, jak i Tonaliego. Czeka go doświadczenie w NBA piłki nożnej – powiedział agent piłkarza, Beppe Riso, porównując Premier League do bezapelacyjnie najlepszej ligi koszykówki na świecie.

23-latek od zawsze podkreślał swoje przywiązanie do Rossonerich. Klub nie mógł jednak odrzucić tak ogromnej oferty z St. James’ Park. Sam piłkarz również otrzyma znaczną podwyżkę.

Tonali w minionym sezonie rozegrał 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i dziesięć asyst.

