Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Atletico Madryt obserwuje sytuację Ademoli Lookmana

Wiele wskazuje na to, że Antoine Griezmann rozstanie się z Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Mimo że kontrakt 33-letniego napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, to doświadczony zawodnik planuje spróbować nowego wyzwania już po zakończeniu obecnego sezonu. Celem mistrza świata z 2018 roku jest podobno przeprowadzka za ocean i związanie się z jednym z klubów występujących na co dzień w rozgrywkach Major League Soccer.

Dlatego Atletico Madryt najprawdopodobniej będzie zmuszone do poszukiwań następcy swojej gwiazdy. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów na wejście w buty Antoine’a Griezmanna jest Ademola Lookman. Los Rojiblancos powalczą z angielskimi gigantami o podpis atakującego Atalanty Bergamo, pod warunkiem że 137-krotny reprezentant Francji ostatecznie podejmie decyzję o zamianie Hiszpanii na Stany Zjednoczone.

Ademola Lookman z powodzeniem występuje w lidze włoskiej od sierpnia 2022 roku, gdy przeniósł się do Atalanty Bergamo za niespełna 10 milionów euro z Lipska. 27-letni Nigeryjczyk w koszulce drużyny z Serie A rozegrał łącznie 105 meczów, zdobył 46 bramek i zaliczył 25 asyst. Atletico Madryt musi liczyć się z wyłożeniem na stół minimum 50 milionów euro, żeby zakontraktować wychowanka angielskiego klubu – Charlton Athletic. Cofnięty napastnik grał także dla Evertonu oraz Fulham.