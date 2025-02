Ademola Lookman latem odejdzie z Atalanty Bergamo. Gwiazda Serie A nie może narzekać na brak zainteresowania. Gotowość do walki zgłasza Juventus - informuje Nicolo Schira.

Lookman zdecydowany. Doszło do pierwszego spotkania

Ademola Lookman od dawna jest kandydatem do hitowego transferu. Zawodnik znakomicie radzi sobie w Atalancie Bergamo, która zrobiła się dla niego zbyt mała. We wtorek drużyna sensacyjnie odpadła z Ligi Mistrzów po porażce z Club Brugge. Po meczu Gian Piero Gasperini skrytykował Nigeryjczyka, nazywając go najgorszym wykonawcą rzutów karnych w historii.

Słowa trenera zabolały Lookmana do tego stopnia, że opublikował w mediach społecznościowych długie oświadczenie. Zarzucił mu brak szacunku, potwierdzając, że relacje między panami są fatalne. W klubie planują tę sytuację naprawić, ale media nie mają wątpliwości – to ostatnie miesiące gwiazdora w Bergamo.

Lookman ma być zdeterminowany, aby po sezonie zmienić otoczenie. Nie powinien mieć oczywiście problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy łączono go z europejskimi potęgami, w tym nawet FC Barceloną. Na dzisiaj faworytem w wyścigu o jego podpis jest natomiast Juventus. Dziennikarz Nicolo Schira ujawnił, że w styczniu doszło do spotkania dyrektorów sportowych obu klubów. Stara Dama widzi w nim idealne wzmocnienie ofensywy i z pewnością wróci po niego latem, biorąc pod uwagę, że znacząco wzrosły szanse wytransferowania go z Atalanty.

W tym sezonie Lookman uzbierał w sumie 15 bramek i 7 asyst w 28 spotkaniach. Portal “Transfermarkt” wycenia 27-latka na 55 milionów euro. Atalanta nie zarobi na nim gigantycznych pieniędzy, gdyż umowa jest ważna tylko do połowy 2026 roku.