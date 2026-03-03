Man United szuka nowego pomocnika. Wskazał priorytetowy cel

Adam Wharton jest głównym celem Manchesteru United, jeśli chodzi o wzmocnienie środka pola - podaje serwis TEAMtalk. Sam piłkarz ma być chętny na transfer.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Adam Wharton na szczycie listy życzeń Manchesteru United

Manchester United zamierza poważnie wzmocnić środek pola podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Ma to związek z potwierdzonym odejściem Casemiro oraz prawdopodobnym rozstaniem z Masonem Mountem i Manuelem Ugarte. W tej sytuacji Czerwone Diabły monitorują rynek w poszukiwaniu przynajmniej jednego nowego pomocnika, który wniesie jakość oraz stabilność do drugiej linii. Priorytetem jest młody zawodnik, ale już ograny na poziomie Premier League.

Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, na szczycie listy życzeń klubu z Old Trafford znajduje się Adam Wharton. Co więcej, 22-letni Anglik, przywdziewający aktualnie koszulkę Crystal Palace, ma być zainteresowany przeprowadzką do Manchesteru United, co zwiększa szanse na powodzenie negocjacji. Na radarze działaczy Czerwonych Diabłów znajdują się również Elliot Anderson, Carlos Baleba oraz Sandro Tonali, jednak to wspomniany wyżej Wharton uchodzi za absolutny numer jeden.

Trzykrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Eagles d lutego 2024 roku, gdy trafił na Selhurst Park z Blackburn Rovers za ponad 20 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. W obecnej kampanii rozegrał 37 spotkań i zanotował pięć asyst, będąc jednym z liderów drużyny Orłów. Serwis „Transfermarkt” wycenia defensywnego pomocnika na około 60 milionów euro.