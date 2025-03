PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Ruben Amorim

Adam Wharton kuszony przez oba kluby z Manchesteru

Adam Wharton to jeden z najlepiej zapowiadających się pomocników na Wyspach Brytyjskich. Czołowy piłkarz Crystal Palace imponuje formą w swoim drugim sezonie w Premier League, co nawet zaowocowało premierowym powołaniem do reprezentacji Anglii. Ogromny potencjał w tym zawodniku dostrzegają skauci europejskich gigantów, którzy bacznie monitorują postępy wychowanka Blackburn Rovers. Co ciekawe, największe zainteresowanie bardzo zdolnym 21-latkiem wykazują dwa kluby z tego samego miasta.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez brytyjski serwis “TEAMtalk” podczas najbliższego letniego okienka transferowego Manchester City stanie do walki z Manchesterem United o podpis Adama Whartona. Zarówno ekipa Obywateli, jak i zespół Czerwonych Diabłów szuka bowiem poważnego wzmocnienia linii środkowej, a gwiazdor Crystal Palace jest ciekawym kandydatem. Zatem wszystko wskazuje na to, że będziemy świadków derbów Manchesteru, lecz tym razem nie na boisku, a na rynku transferowym.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Pep Guardiola oraz Ruben Amorim są fanami umiejętności defensywnego pomocnika. Dlatego Hiszpan i Portugalczyk liczą na sprowadzenie tego młodzieńca. Adam Wharton z powodzeniem występuje w barwach ekipy Orłów od lutego 2024 roku, kiedy trafił na Selhurst Park za ponad 20 milionów euro ze wspomnianego wyżej Blackburn Rovers. W obecnej kampanii perspektywiczny zawodnik rozegrał 17 meczów, choć warto zaznaczyć, iż długo pauzował z powodu poważnego urazu pachwiny, przez który musiał przejść operację.