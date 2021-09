Adam Buksa obserwowany przez czołowy klub Premier League

Adam Buksa w zimowym oknie transferowym najprawdopodobniej zmieni barwy klubowe. Napastnik reprezentacji Polski znalazł się na celowniku czołowego klubu Premier League.

Adam Buksa prezentuje kapitalną formę strzelecką

Dyspozycja 25-latka nie umknęła uwadze europejskim zespołom

Napastnik reprezentacji Polski jest obserwowany przez czołowy klub z Premier League

Buksa wykorzystuje życiową szansę

Reprezentacja Polski w wrześniowych meczach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 zdobyła komplet sześciu punktów. Pokonała bowiem Albanię (4:1) i San Marino (7:1). Biało-czerwoni nie zachwycili stylem w tych potyczkach.

Podczas trwającego zgrupowania długo wyczekiwaną szansę w pełni wykorzystuje natomiast Adam Buksa. 25-latek był powoływany już wcześniej przez Jerzego Brzęczka. Nie było mu jednak dane wystąpić ze względów pandemicznych i faktu, że kluby z MLS blokowały wyjazdy na zgrupowania swoim graczom.

Teraz sytuacja się zmieniła i Buksa dotarł do Warszawy. Paulo Sousa wystawił 25-latka w wyjściowym składzie przeciwko Albanii. Napastnik New England Revolution odwdzięczył się Portugalczykowi i w debiucie strzelił gola. Później wszedł na drugą połowę starcia z San Marino i strzelił hat-tricka.

Doskonała forma strzelecka Buksy nie umknęła uwadze skautów z Europy. 25-latek miał już latem zapytania z Ligue 1, czy tureckich klubów. Teraz do gry może wejść jednak znacznie poważniejszy gracz. Mateusz Borek w studiu do meczu Polska – Anglia zdradził, że poważni ludzie z Leicester City są na trybunach PGE Narodowego i obserwują występ Buksy. Borek dodał także, że Lisy rozmawiały już z agentem 25-latka w letnim oknie transferowy. Wówczas napastnik miał przenieść się do Premier League i udać się na wypożyczenie do satelickiego klubu Leicester. Tego scenariusza nie brał pod uwagę zaś zawodnik.

