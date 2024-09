Adam Buksa mógł występować w tym klubie

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Espanyol chciał Adama Buksę

Adam Buksa w lipcu zamienił RC Lens na FC Midtjylland. Duńczycy za reprezentanta Polski zapłacili cztery miliony euro. Miał za sobą bardzo udany sezon w Turcji, gdzie w barwach Antalyasporu zdobył 16 bramek i był jednym z najlepszych strzelców tureckiej Super Ligi.

Napastnik niedawno ujawnił, że miał możliwość przeniesienia się do Hiszpanii, jednak nie zdradził, do jakiego klubu miałby trafić. 28-latek napastnik starał się z Midtjylland awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, lecz jego drużyna odpadła w ostatniej rundzie eliminacji, przegrywając ze Slovanem Bratysława.

– Adam Buksa powiedział w jednym z wywiadów, że miał opcję gry w klubie z niższych miejsc LaLiga. Chodziło o Espanyol, który szukał tego typu napastnika. Pytał też o Szymona Włodarczyka – potwierdził Tomasz Włodarczyk. Po opuszczeniu Pogoni Szczecin w 2020 roku, grał kolejno w New England Revolution, RC Lens oraz Antalyasporze.

Buksa w miniony czwartek zagrał 19 minut w kadrze narodowej przeciwko Szkocji w Lidze Narodów. Snajper nie zagra w niedzielę z Chorwacją w Osijeku, ponieważ nabawił się urazu mięśniowego łydki. Lekarz reprezentacji, Jacek Jaroszewski poinformował, że Buksa będzie wyłączony z gry na około dwa tygodnie.