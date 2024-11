Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Davide Calabria

Gabriele Zappa na celowniku AC Milanu

W obecnym sezonie AC Milan prezentuje się w kratkę. Idealnie to odwzorowują ich ostatnie wyniki. „Rossoneri” pokonali na wyjeździe Real Madryt w Lidze Mistrzów (3:1), by kilka dni później tylko zremisować z Cagliari Calcio (3:3). Zespół Paulo Fonseki ma problemy na wielu pozycjach, ale ich największy kłopot występuje na prawej stronie obrony. Davide Calabria zmaga się z kontuzją, a nowo sprowadzony Emerson Royal kompletnie zawodzi.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że AC Milan zaczął rozglądać się za następcą Davide Calabrii. Okazuje się, że mediolańczycy wytypowali już jednego z kandydatów. Tym zawodnikiem jest Gabriele Zappa z Cagliari Calcio. Warto zaznaczyć, że włoski defensor w miniony weekend rozegrał fantastyczne zawody przeciwko „Rossonerim”, strzelając dwa gole.

Gabriele Zappa urodził się w Monzie, ale swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Interu Mediolan. Włoch jednak nie przebił się do seniorskiej drużyny „Nerazzurrich”, przez co został sprzedany jako 20-latek do Pescary. Obecnie 24-latka oglądamy w zespole Cagliari Calcio, gdzie do tej pory niespecjalnie wyróżniał się umiejętnościami.

Do tej pory Gabriele Zappa rozegrał 155 spotkań dla zespołu z Sardynii. Włoski defensor w tym czasie zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć 10 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Cagliari Calcio na zaledwie 2,5 miliona euro.