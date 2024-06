Dominic Calvert-Lewin to kolejny napastnik łączony z transferem do Milanu - czytamy w dzienniku Daily Mail. Rossoneri szukają bowiem następcy Oliviera Giroud, który przeniósł się do MLS.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Dominic Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin na radarze Milanu

AC Milan z uwagi na odejście Oliviera Giroud musi zakontraktować nowego napastnika. Przypomnijmy, że francuski atakujący zdecydował się na transfer do klubu z Major League Soccer – Los Angeles FC. Z przenosinami na San Siro w ostatnich tygodniach łączeni byli tacy zawodnicy jak między innymi Joshua Zirkzee czy Armando Broja, a kolejnym nazwiskiem na liście jest Dominic Calvert-Lewin z Evertonu.

Kontrakt 27-letniego napastnika z The Toffees obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, że piłkarz w tym letnim okienku transferowym powinien być do wzięcia w stosunkowo niskiej cenie. Jedenastokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w drużynie z niebieskiej części Liverpoolu od sierpnia 2016 roku, kiedy przeprowadził się na Goodison Park za 1,8 miliona euro z Sheffield United.

Bilans Dominica Calverta-Lewina w 38 spotkaniach ostatniego sezonu to 38 meczów, 8 bramek i 3 asysty. Warto dodać, że Everton ma problemy finansowe i może wyrazić zgodę na odejście swojego zawodnika. Na tym skorzystać może właśnie AC Milan, który jest zmuszony do wzmocnienia formacji ofensywnej.

Olivier Giroud z powodzeniem przywdziewał koszulkę Rossonerich od lipca 2021 roku. Weteran na San Siro rozegrał łącznie 132 spotkania, strzelił 49 goli i zanotował 20 ostatnich podań.