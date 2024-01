IMAGO / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Clement Lenglet

Lenglet był łączony z transferem do Milanu

Aston Villa nie chce skrócić okresu wypożyczenia defensora Barcelony

Anglicy tłumaczą, że nie chcą osłabiać składu

Lenglet pozostanie w Aston Villi do końca sezonu

Przed styczniowym okienkiem transferowym dużo mówiło się na temat wypożyczonego z Barcelony do Aston Villi Clementa Lengleta. Media spekulowały, że defensor może zmienić klub z uwagi na to, iż w Premier League nie ma zbyt wielu okazji do gry.

Pojawiły się doniesienia o poważnym zainteresowaniu ze strony giganta Serie A, AC Milan. Rossoneri, którzy mają w obecnej kampanii ogromne problemy kadrowe związane z licznymi urazami poszukiwali wzmocnień składu.

Jednak według Toniego Juanmartiego z katalońskiego Sportu, wszystko wskazuje na to, że Lenglet pozostanie w Aston Villi do końca sezonu mimo zainteresowania Milanu. Jego zdaniem angielski klub pragnie go zatrzymać, uzasadniając to tym, że nie chce osłabienia składu.

