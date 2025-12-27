Lewandowski w Serie A? Boniek ostudził emocje wokół zawodnika

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną i nie brakuje spekulacji dotyczących jego przyszłości. Jedną z możliwych opcji medialnych jest AC Milan. Na ten temat głos zabrał Zbigniew Boniek w rozmowie z TVPSport.pl.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek o ewentualnym transferze Lewandowskiego do AC Milan

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Chociaż w porozumieniu między stronami znajduje się opcja przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy, to na dziś najbardziej realny wydaje się scenariusz rozstania polskiego piłkarza z klubem z Camp Nou. Jeden z medialnych wariantów sugeruje, że Lewy mógłby zasilić AC Milan. Na temat takiego rozwiązania kilka słów powiedział były prezes PZPN.

– Gdyby trafił na San Siro, miałby kłopot. We Włoszech gra się trudniej niż w Hiszpanii. Moim zdaniem jego przejście do Milanu nie wydaje się prawdopodobne, tym bardziej że Włosi nie płacą tyle, ile Hiszpanie. W Milanie w środku pola biega 40-letni Luka Modrić, ale bycie środkowym napastnikiem w Serie A to notoryczne starcia ze stoperami mierzącymi po 190 centymetrów, rozpychającymi się łokciami i często faulującymi – mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z Robertem Błońskim z TVPSport.pl.

– Nie wiem, czy to byłoby wyzwanie dla Roberta. Na pewno jest jednym z najlepszych, a dla niektórych najlepszym, polskim piłkarzem w historii, który dostarczył kibicom wielu pozytywnych emocji. I będzie liderem statystyk przez najbliższe sto lat – zaznaczył były reprezentant Polski.

Robert Lewandowski jest obecnie wyceniany na dziewięć milionów euro. W trwającym sezonie napastnik wystąpił w 18 spotkaniach, notując w nich osiem trafień.