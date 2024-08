Pierwszy Saudyjczyk w historii trafi do Serie A

AS Roma osiągnęła porozumienie z klubem Al-Hilal z Saudyjskiej Pro League w sprawie definitywnego transferu prawego obrońcy Sauda Abdulhamida. Według najnowszych doniesień, Giallorossi zapłacą 2,5 miliona euro, a dzięki dodatkowym klauzulom kwota ta może wzrosnąć do 3 milionów euro.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Saud Abdulhamid

Abdulhamid wzmocni defensywę AS Romy

Saud Abdulhamid to reprezentant Arabii Saudyjskiej. Stanie się pierwszym saudyjskim piłkarzem grającym zawodowo w Serie A, jeśli jego transfer do Romy zostanie oficjalnie sfinalizowany. 25-letni prawy obrońca ma na swoim koncie 26 występów w reprezentacji swojego kraju i brał udział w Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze. Podczas tego turnieju Abdulhamid zagrał pełne 90 minut w historycznym meczu, w którym Arabia Saudyjska pokonała przyszłych mistrzów świata, Argentynę, 2:1.

Zawodnik ma przybyć do Rzymu w poniedziałek, aby przejść testy medyczne i oficjalnie dołączyć do zespołu Giallorossich.

Po odejściu Abdulhamida, Al-Hilal skupi się na znalezieniu odpowiedniego zastępcy. Według doniesień medialnych, klub z Arabii Saudyjskiej celuje w Joao Cancelo, bocznego obrońcę Manchesteru City, który obecnie nie znajduje się w planach Pepa Guardioli. Jeśli Al-Hilal zdoła sprowadzić portugalskiego zawodnika, będzie to znaczące wzmocnienie po stracie Abdulhamida.

Transfer Sauda Abdulhamida do Romy to nie tylko ważny krok w karierze młodego zawodnika, ale również istotny moment dla całej Serie A, która po raz pierwszy powita piłkarza z Arabii Saudyjskiej. Dla Abdulhamida transfer do jednego z czołowych klubów Serie A to ogromna szansa na rozwój i pokazanie swojego talentu na europejskiej scenie piłkarskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ten historyczny transfer może otworzyć drzwi dla kolejnych zawodników z Bliskiego Wschodu do największych lig Europy.

