Nowy trener, nowe nadzieje. Donadoni objął stery nad ekipą z Serie B

18:09, 4. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Spezia Calcio

Spezia Calcio ogłosiła zatrudnienie nowego szkoleniowca. Stery nad drużyną objął były selekcjoner reprezentacji Włoch, o czym poinformowała oficjalna strona internetowa klubu.

Roberto Donadoni
Obserwuj nas w
fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Roberto Donadoni

Roberto Donadoni został nowym trenerem Spezii Calcio

Spezia Calcio w tej kampanii nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Aktualnie drużyna plasuje się w strefie spadkowej. W związku z tym władze klubu podjęły decyzję o zmianie szkoleniowca. Wybór padł na byłego selekcjonera reprezentacji Włoch.

Stery nad ekipą z dolnych rejonów tabeli Serie B przejął Roberto Donadoni. Informację na ten temat przekazało biuro prasowe Spezii w swoich mediach społecznościowych. Doświadczony trener związał się z klubem umową do końca sezonu.

Donadoni ma imponujące CV. W przeszłości pracował m.in. w takich drużynach jak: Genoa, Livorno, Napoli, Parma czy Bologna. Ponadto prowadził drużynę narodową w latach 2006-2008.

POLECAMY TAKŻE

Przemysław Wiśniewski
Wiśniewski i Żurkowski z nowym trenerem! Powrót legendy
Przemysław Wiśniewski
Wiśniewski błyszczy nie tylko w reprezentacji. Ależ forma w klubie
Przemysław Wiśniewski
Nowy filar obrony reprezentacji Polski? Wiśniewski zabrał głos po meczach kadry

Okazję do sprawdzenia się w nowej roli Donadoni będzie miał już w piątek. Spezia zmierzy się u siebie z Bari. Spotkanie w ramach 12. kolejki na zapleczu Serie A rozpocznie się o godzinie 20:30. Nowa drużyna doświadczonego trenera ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po porażce z Monzą (0:1).

Spezia aktualnie ma na swoim koncie tylko siedem punktów. Do bezpiecznej strefy traci cztery punkty. Sudtirol zajmuje obecnie 15. miejsce, legitymując się bilansem 11 punktów. Nowa drużyna Donadoniego przystąpi do rywalizacji, będąc od siedmiu meczów ligowych bez wygranej w roli gospodarza. Spezia po raz ostatni u siebie wygrała w Serie B dawno temu, bo 25 maja. Pokonała wówczas Catanzaro (2:1).

Czytaj więcej: Liverpool ma powód do dumy. Van Dijk skomentował historyczny wynik Salaha