Nowy trener, nowe nadzieje. Donadoni objął stery nad ekipą z Serie B

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Roberto Donadoni

Roberto Donadoni został nowym trenerem Spezii Calcio

Spezia Calcio w tej kampanii nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Aktualnie drużyna plasuje się w strefie spadkowej. W związku z tym władze klubu podjęły decyzję o zmianie szkoleniowca. Wybór padł na byłego selekcjonera reprezentacji Włoch.

Stery nad ekipą z dolnych rejonów tabeli Serie B przejął Roberto Donadoni. Informację na ten temat przekazało biuro prasowe Spezii w swoich mediach społecznościowych. Doświadczony trener związał się z klubem umową do końca sezonu.

Donadoni ma imponujące CV. W przeszłości pracował m.in. w takich drużynach jak: Genoa, Livorno, Napoli, Parma czy Bologna. Ponadto prowadził drużynę narodową w latach 2006-2008.

Okazję do sprawdzenia się w nowej roli Donadoni będzie miał już w piątek. Spezia zmierzy się u siebie z Bari. Spotkanie w ramach 12. kolejki na zapleczu Serie A rozpocznie się o godzinie 20:30. Nowa drużyna doświadczonego trenera ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po porażce z Monzą (0:1).

Spezia aktualnie ma na swoim koncie tylko siedem punktów. Do bezpiecznej strefy traci cztery punkty. Sudtirol zajmuje obecnie 15. miejsce, legitymując się bilansem 11 punktów. Nowa drużyna Donadoniego przystąpi do rywalizacji, będąc od siedmiu meczów ligowych bez wygranej w roli gospodarza. Spezia po raz ostatni u siebie wygrała w Serie B dawno temu, bo 25 maja. Pokonała wówczas Catanzaro (2:1).

Czytaj więcej: Liverpool ma powód do dumy. Van Dijk skomentował historyczny wynik Salaha