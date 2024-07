Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Szymon Żurkowski znów trafi do Empoli?!

O tym, że Szymon Żurkowski może tego lata opuścić drużynę Spezii mówiło się i pisało się już od jakiegoś czasu. Jednak jak do tej pory brak było w tej historii konkretów, które jednoznacznie wskazywałyby na to, że piłkarz, który jeszcze jakiś czas temu grał w reprezentacji Polski może tego lata wrócić na poziom Serie A, a właściwie to na nim pozostać, bowiem ostatnie pół roku spędził on w Empoli, gdzie był wypożyczony z Serie B.

Sam zawodnik nie chce jednak wracać na drugi poziom rozgrywkowy we Włoszech, pomimo tego, że obowiązuje go wciąż ważny kontrakt ze Spezią. Stąd też do gry ponownie przystąpiło Empoli, które choć miało opcję wykupu w czasie wypożyczenia, to klauzula zawarta w umowie przekroczyła ich możliwości i teraz postanowili na nowo negocjować z Polakiem i jego klubem.

Według informacji przekazanych przez Gianluce Di Marzio, Empoli negocjuje powrót pomocnika do zespołu, ale jak na razie nie jest wiadome, czy będzie to ponowne wypożyczenie, czy już transfer definitywny. 26-latek z Tychów wart jest według serwisu “Transfermarkt” 2,5 milion euro i wydaje się, że kwota w tej okolicy powinna załatwić sprawę jego transferu.

