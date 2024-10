Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński w pierwszym składzie na hit Serie A?!

Piotr Zieliński nie ma łatwego początku swojej przygody w Interze Mediolan. Reprezentant Polski nadal, choć mamy już koniec października, musi walczyć o miejsce w składzie zespołu Simone Inzaghiego. Niestety, były gracz SSC Napoli ma z tym problem i trudno na stałe przebić się mu do podstawowej jedenastki. Do tej pory 30-letni pomocnik rozegrał tylko siedem spotkań w barwach zespołu z Mediolanu, co przełożyło się na nieco ponad 250 minut. Jednak tylko dwukrotnie wychodził na boisku od początku, a zero razy w Serie A.

Juventus chyba upadł na głowę

Dzisiaj ma się to jednak zmienić. Według informacji przekazanych przez cenioną “La Gazzetta dello Sport”, Simone Inzaghi wystawi Piotra Zielińskiego w pierwszym składzie swojego zespołu na wieczorny mecz z Juventusem Turyn. Polak ma zastąpić w środku pola Hakana Calhanoglu. Tak więc najprawdopodobniej obok etatowego reprezentanta Polski wystąpią: Nicolo Barella i Henrich Mkhitaryan.

Przewidywany przez “La Gazzetta dello Sport” skład Interu Mediolan na mecz z Juventusem: Sommer – Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Zieliński, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez.

Czytaj więcej: Yamal na sprzedaż! Barcelona może być zmuszona pozbyć się gwiazdora