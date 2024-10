Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski doceniony przez Ivana Juricia

Nicola Zalewski nie ma w ostatnich tygodniach i miesiącach łatwego czasu. 22-latek od dłuższego już czasu łączony jest z tematem odejścia z AS Romy. W samej końcówce letniego okienka transferowego reprezentant Polski był bardzo blisko przenosin do Galatasaray Stambuł. Transfer ten jednak nie doszedł do skutku i wahadłowy pozostał w zespole z Wiecznego Miasta przynajmniej do zimy.

W nim gra mało, albo nie gra wcale. Nie może liczyć też na przychylność trybun, które co jakiś czas wyrażają swoją nieprzychylność co do jego osoby. Poza tym popełnia dramatyczne w skutkach błędy, jak chociażby ten w meczu z Interem Mediolan. Dlatego tym bardziej dziwi fakt, że reprezentant Polski znalazł się w podstawowym składzie AS Romy na mecz Ligi Europy z Dynamem Kijów i co więcej, rozegrał całe spotkanie.

Teraz w jego sprawie głos zabrał trener Ivan Jurić. Szkoleniowiec zespołu ze stolicy Włoch przed kolejnym ligowym meczem powiedział kilka pokrzepiających słów o Nicoli Zalewskim.

– Nicola Zalewski rozegrał znakomity mecz z Dynamem Kijów, gratulacje dla niego. Zdecydowanie pokazał, że nie jest dzieckiem – powiedział Jurić cytowany przez Gianlucę Di Marzio.

