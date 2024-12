Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

AC Milan zatrudni Xaviego w miejsce Fonseki?

Xavi Hernandez pozostaje bez zatrudnienia od czerwca 2024 roku, gdy słynny 44-latek przestał pełnić funkcję trenera Barcelony. W ostatnim czasie hiszpański szkoleniowiec był łączony z kilkoma klubami, w tym Lipskiem, ale póki co nie skusił się na powrót do pracy. Wkrótce legenda futbolu może jednak otrzymać ofertę nie do odrzucenia, ponieważ zdaniem serwisu “Fichajes.net” AC Milan cały czas sonduje zatrudnienie 133-krotnego reprezentanta Hiszpanii.

Wydawało się, że Paulo Fonseca może być spokojny o swoje stanowisko po tym, jak zespół Rossonerich zaczął wyglądać coraz lepiej. Ekipa z Mediolanu nadal ma jednak wahania formy, co niecierpliwi kibiców Milanu. Włodarze włoskiego giganta nie wykluczają zmiany na ławce trenerskiej, by dać sobie szansę na uratowanie trwającej kampanii. Jednym z kandydatów na nowego szkoleniowca jest właśnie Xavi Hernandez, którego przymierzano do tej posady już wcześniej.

Przypomnijmy, że 44-letni Hiszpan jako menedżer Barcelony wygrał mistrzostwo La Ligi oraz sięgnął po Superpuchar Hiszpanii w sezonie 2022/2023, lecz zespół Dumy Katalonii zdecydowanie gorzej wyglądał w kolejnej kampanii, co ostatecznie skutkowało zakończeniem współpracy między stronami. W tym momencie AC Milan posiada na swoim koncie 23 punkty i zajmuje 8. miejsce w tabeli Serie A. Jak dobrze wiemy, ambicje tej drużyny są dużo większe.