Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Christian Pulisic najpewniej przedłuży umowę z Milanem

Christian Pulisic jest w obecnym sezonie jednym z najlepszych zawodników Milanu. Nic więc dziwnego, że włodarze włoskiego klubu dążą do przedłużenia kontraktu ze swoją gwiazdą. W ten sposób władze Rossenerich chcą odeprzeć zainteresowanie europejskich klubów, które bacznie monitorują sytuację 26-letniego skrzydłowy. Wszystko wskazuje na to, że działacze z San Siro ostatecznie dopną swego, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji mediów.

Jak ujawnił Matteo Moretto na łamach hiszpańskiego portalu “Relevo.com”, AC Milan prowadzi zaawansowane rozmowy z Christianem Pulisicem w sprawie podpisania nowej umowy. Strony są już bardzo bliskie zawarcia ostatecznego porozumienia, na mocy którego kontrakt prawego napastnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Ponadto 76-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych stanie się jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w ekipie Rossonerich.

Zawodnik ma inkasować 4-5 milionów euro za sezon gry, plus ewentualne premie oraz bonusy. Przypomnijmy, że aktualna umowa Amerykina jest ważna do połowy 2027 roku. Christian Pulisic przywdziewa koszulkę Milanu do lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na San Siro za 21 milionów euro z Chelsea. W ostatnich miesiącach atakującego przymierzano do Manchesteru United, Liverpoolu i West Hamu United, jednak wymieniony kluby najpewniej obejdą się smakiem.