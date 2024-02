Inter Mediolan w tym sezonie niczym brygada pancerna niszczy po drodze każdego napotkanego rywala. W środę wieczorem przed własną publicznością wygrali aż 4:0 z Atalantą. Po meczu Federico Dimarco w rozmowie z DAZN opowiedział, co zapoczątkowało taką zmianę w klubie.

Imago / Tiziano Ballabio Na zdjęciu: Federico Dimarco

Inter Mediolan wygrał 4:0 z Atalantą Bergamo

Podopieczni Simone Inzaghiego zachwycają z meczu na mecz

Federico Dimarco uważa, że świadomość siły zespołu wzrosła po finale Ligi Mistrzów

Dimarco zdradza klucz do sukcesu wysokiej formy Interu Mediolan

Inter Mediolan bezsprzecznie może nazwać się w tym sezonie jedną z najlepszych drużyn w Europie. Nerazzurri zachwycają swoją grą w każdym następnym meczu, a świadomość ich własnej siły może robić wrażenie. W środę w zaległym meczu 21. kolejki Serie A nie dali szans Atalancie, wygrywając aż 4:0.

Jednym z piłkarzy, który wpisał się na listę strzelców był Federico Dimarco. Wahadłowy Interu po spotkaniu rozmawiał z dziennikarzami stacji DAZN. Włoch zdradził, co jest kluczem do sukcesu tak wysokiej formy oraz co było początkiem tej pięknej historii, którą piszą w tym sezonie.

– Naprawdę pięknię ogląda się Inter Mediolan. Cieszymy się piłką, dużo żartujemy w szatni, dobrze bawimy się na treningach. Atmosfera jest tutaj naprawdę bardzo dobra – powiedział Federico Dimarco w rozmowie z DAZN.

– Świadomość naszej siły jako grupy przyszła po Finale Ligi Mistrzów – dodał wahadłowy Interu.

Nerazzurri dotychczas wygrali wszystkie 11 spotkań w nowym roku kalendarzowym. W Serie A zajmują 1. miejsce z przewagą aż 12 punktów nad drugim Juventusem. Do końca sezonu pozostało 12. kolejek.