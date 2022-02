Napastnik Juve pod lupą prokuratury

PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Jak informuje dzisiaj włoska prasa, zostanie wszczęte dochodzenie przeciwko Dusanowi Vlahoviciowi. Serbski napastnik przy okazji transferu do Juventusu miał złamać zasady izolacji domowej w związku z zakażeniem COVID-19. Stan zdrowia byłego gracza Fiorentiny był szeroko komentowany w czasie jego przenosin do drużyny Starej Damy. Sprawie przygląda się włoski sanepid.

Dusan Vlahović złamał zasady samoizolacji

Serb nie otrzymał niezbędnej zgody na opuszczenie domu oraz podróżowanie

Sprawie przyjrzy się prokuratura

Vlahović przedwcześnie przerwał izolację domową

Dusan Vlahović jeszcze będąc zawodnikiem klubu z Florencji opuścił ligowe starcie z Cagliari po tym, jak uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Serb trafił do izolacji, a gdy po pięciu dniach uzyskał negatywny wynik udał się do Turynu na testy medyczne poprzedzające transfer do Juventusu. Pod koniec stycznia pojawiły się sugestie, że napastnik załamał zasady izolacji covidowej poprzez zbyt wczesne podróżowanie.

Teraz lokalny zakład opieki zdrowotnej (ASL) w Toskanii zasygnalizował potencjalne naruszenie nakazu samoizolacji, co doprowadziło do wszczęcia oficjalnego śledztwa – twierdzi “Corriere dello Sport”. Dziś ogłoszono, że ASL zorientował się o podróży Vlahovicia do Turynu poprzez medialne doniesienia o transferze. Sprawdzenie tej sytuacji wykazało, że Serb nie otrzymał niezbędnej zgody na opuszczenie domu, dlatego całą sprawą powinna zająć się prokuratura.

Uważa się, że Vlahović przechodził zakażenie COVID-19 bezobjawowo, a zawodnik jest po trzech dawkach szczepionki. Jednak są to informacje nie potwierdzone.

Dusan Vlahović już w swoim debiucie w Juventusie udowodnił, jak bardzo wartościowym jest zawodnikiem podnosząc jakość gry Starej Damy. Serbski napastnik przypieczętował swój dobry występ zdobyciem gola po asyście Paulo Dybali. Piłkarz najprawdopodobniej również dzisiaj wystąpi w pierwszym składzie bianconerich w starciu z Sassuolo w ramach ćwierćfinału Pucharu Włoch.

