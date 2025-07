Rodrygo opuści Real? Klub nie zamyka drzwi przed transferem

fot, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Real Madryt jak na razie bez propozycji za Rodrygo

Real Madryt w ataku może liczyć między innymi na takich graczy jak: Kylian Mbappe czy Vinicius Junior Arda Guler i Brahim Diaz. Tym samym Rodrygo Goes nie może być pewny gry w kolejnej kampanii, co może zmusić piłkarza do decyzji o zmianie pracodawcy. Tymczasem ciekawe w sprawie gracza przekazał serwis „Marki”.

Chociaż w mediach pojawiały się informacje, że napastnikiem zainteresowany jest Arsenal, to źródło przekonuje, że na dzisiaj Brazylijczyk nie otrzymał żadnej oferty. W każdym razie klub z Madrytu ma być wierny swojej polityce, aby nie zamykać drzwi na transfer żadnemu z graczy. Byłby jednak skłonny rozważyć propozycję, wynoszącą minimum 80 milionów euro.

24-latek dołączył do giganta La Liga w lipcu 2019 roku z Santosu. Realu wyłożył wówczas na transfer z udziałem zawodnika 45 milionów euro. Aktualna kontrakt piłkarza obowiązuje do 2028 roku. Sternicy hiszpańskiej ekipy w lipcu 2023 roku zdecydowali się na parafowanie nowego kontraktu z Rodrygo.

Brazylijski napastnik aktualnie wraz z Królewskimi bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. W trakcie turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych zawodnik wystąpił jak na razie w dwóch spotkaniach, spędzając na boisku 88 minut. Zdobył w nich jedną bramkę. Okazję na poprawę bilansu może mieć w sobotni wieczór, gdy Real zagra z Borussią Dortmund.

