Marco Asensio szuka sobie nowego klubu po tym, jak został skreślony przez Paris Saint-Germain. Jak podaje gazeta Estadio Deportivo, 29-letni Hiszpan może przeprowadzić się do Villarrealu, który szuka wzmocnień przed grą w Lidze Mistrzów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

Villarreal ma chrapkę na pozyskanie Marco Asensio

Marco Asensio pokazywał się z niezłej strony podczas czasowego pobytu w Aston Villi, ale angielski klub najprawdopodobniej nie wykupi ofensywnego pomocnika. Dlatego 29-letni Hiszpan wraca do Paris Saint-Germain, lecz najpewniej tylko na moment. Trener paryskiego zespołu – Luis Enrique – nie liczy bowiem na swojego rodaka i dał mu wolną rękę w poszukiwaniu nowej drużyny. W ostatnich dniach pisało się, że chrapkę na pozyskanie słynnego piłkarza mają włoski AC Milan oraz tureckie Fenerbahce Stambuł.

Wychowanek Mallorki może jednak obrać zupełnie inny kierunek i wrócić do La Ligi – informuje hiszpański dziennik „Estadio Deportivo”. Mianowicie, zainteresowanie sprowadzeniem mierzącego 182 centymetry zawodnika wykazuje Villarreal, który szuka następcy Alexa Baeny. Przypomnijmy, iż 23-letni skrzydłowy dołączył do Atletico Madryt. To właśnie w jego buty miałby wejść Marco Asensio, który odnajduje się nie tylko w środku pomocy, ale także na bokach boiska. Tak więc atutem tego piłkarza jest wszechstronność.

Zespół Żółtej Łodzi Podwodnej awansował do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, dlatego potrzebuje poważnych wzmocnień składu, by z powodzeniem rywalizować na kilku frontach. Marco Asensio na boiskach hiszpańskiej ekstraklasy rozegrał łącznie 286 meczów, zdobył 61 bramek i zaliczył 32 asysty. 38-krotny reprezentant La Furia Roja w swoim piłkarskim CV posiada również Real Madryt oraz Espanyol Barcelona. Wartość rynkowa pomocnika wynosi około 20 milionów euro i mniej więcej tylko oczekuje za niego PSG.