Trudne chwile Kacpra Urbańskiego. Co z grą w Bolognii?

Kacper Urbański w tym sezonie rozegrał do tej pory tylko 20 minut w barwach Bolognii. To budzi niepokój. Włoski dziennikarz w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" mówi jednak, że nie ma się przesadnie czym martwić.

AFLO/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Trudny początek sezonu Urbańskiego. Dziennikarz jest optymistą

Kacper Urbański to odkrycie poprzedniego sezonu jeśli chodzi o zawodników z Polski. Właściwie nikomu do tej pory nieznany zawodnik przebojem wdarł się do rozgrywek Serie A i potrafił otrzymać dość sporą liczbę szans w zespole rewelacji ligi włoskiej. W kampanii 2023/24 dla Bolognii Urbański wystąpił w sumie 25 razy i zanotował jedną asystę.

Po zmianie na ławce trenerskiej i przejęciu zespołu przez Vincenzo Italiano jego miejsce w hierarchii jednak znacznie spadło. W tym sezonie dotychczas na murawie pojawił się w sumie tylko dwa razy, ale łącznie uzbierał skromne 20 minut. To powoduje, że jego sytuacją coraz bardziej zaniepokojeni są kibice reprezentacji Polski, którzy widzą w nim zbawienie środka pola Biało-Czerwonych.

W rozmowie ze “WP Sportowe Fakty” spokojny o losy młodego Polaka jest jednak włoski dziennikarzy, który związany jest z klubem z Bolonii. Andrei Nervuti z portalu “BolognaToday” mówi o tym, że czas powinien pomóc 20-letniemu Urbańskiemu w walce o pierwszy skład.

– Nie zapominajmy, że Kacper wraca po problemach fizycznych. Przy grze na trzech frontach i poważnych kontuzjach Fergusona i El Azzozuiego, Urbański z pewnością dostanie szansę na grę, chociaż w tym sezonie melodia się zmieniła. […] Kacper będzie miał mnóstwo czasu, aby dopasować się do mechanizmów trenera Italiano – powiedział Andrei Nervuti dla “WP Sportowe Fakty”.

