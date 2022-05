fot. PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović to zdecydowanie jedna z barwniejszych postaci w piłce nożnej. Szwedzki napastnik ostatnio podzielił się opinią na temat występów w Man Utd w rozmowie z ESPN.

Zlatan Ibrahimović w swoim piłkarskim CV ma wiele świetnych klubów

Szwedzki napastnik bronił między innymi barw Man Utd

Weteran w rozmowie z ESPN wrócił pamięcią do występów w ekipie z Old Trafford

“Man Utd najlepszym klubem w Anglii”

Zlatan Ibrahimović aktualnie broni barw AC Milan, który walczy o mistrzostwo Serie A. Wcześniej doświadczony napastnik bronił natomiast barw Los Angeles Galaxy. Zanim trafił do MLS, to z powodzeniam występował z kolei w Man Utd. Zawodnik do dzisiaj darzy angielski klub dużym szacunkiem.

– Dobrze się bawiłem. Bardzo mi się to podobało, ponieważ kiedy przeniosłem się do Manchesteru United, wszyscy byli temu przeciwni. W Anglii mnie nie lubili – mówił Ibrahimović w rozmowie z ESPN.

– Trzy miesiące później wszyscy hejterzy zakochali się we mnie. Tutaj mnie wkurzyli. Uwielbiam, gdy ludzie cię nienawidzą, ponieważ wydobywają z ciebie to, co najlepsze – kontuynuował Szwed.

– Premier League to bez wątpienia świetna liga, w której jest niesamowita atmosfera. I cieszę się, że grałem dla Man United, który uważam za najlepszy klub w Anglii – powiedział Ibra.

– Myślę, że przejście do Manchesteru United było dobrą decyzją. Przyjechałem we właściwym czasie, bo łatwo jest trafić do klubu, który odnosi sukcesy. Trudniej jest, gdy jest inne zadanie. Jeśli uda ci się odnieść sukces, staniesz się częścią historii – zakończył napastnik Rossonerich.

Ibrahimović ma umowę z Milanem do końca sezonu. Wciąż nie wiadomo, czy Szwed zdecyduje się na parafowanie nowego kontraktu z klubem z San Siro.

