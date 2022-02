Piłkarz Lazio Rzym napadnięty

Pressfocus Na zdjęciu: Toma Basic

W środowe popołudnie w Rzymie okradziony został piłkarz Lazio Rzym Toma Basic. Chorwatowi grożono bronią w drodze do restauracji, w której był umówiony na lunch z kolegami z zespołu. Napastnik ukradł 25-latkowi drogi zegarek i odjechał szybko z miejsca zdarzenia.

Toma Basic został napadnięty w środę w drodze do restauracji w Rzymie

Uzbrojony napastnik groził mu bronią i ukradł drogi zegarek

To nie pierwszy przypadek napadów z kradzieżą w środowisku piłkarskim w ostatnim czasie

Piłkarze coraz częściej okradani

Toma Basic w środę udał się na lunch z kolegami z zespołu do restauracji Johny Micalusi w Rzymie. W drodze doszło jednak do poważnego incydentu. Uzbrojony napastnik zagroził Chorwatowi bronią i pozbawił go zegarka marki Rolex. Sprawca napadu szybko wsiadł na motor i uciekł z miejsca zdarzenia. Obecnie trwają jego poszukiwania.

Problem napadów w charakterze kradzieży coraz częściej dotyka piłkarzy najlepszych europejskich klubów. Wielokrotnie w trakcie ostatniego roku dochodziło do włamań do domów zawodników, podczas gdy ci rozgrywali akurat mecze w swoich ligach. Szczęście w nieszczęściu, że Basic nie odniósł żadnych obrażeń.

Toma Basic zamienił Girondins Bordeaux na Lazio Rzym w sierpniu 2021 roku. W tym sezonie Chorwat rozegrał dla Orłów 21 meczów. Strzelił w nich jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Lazio zapłaciło za niego niespełna siedem milionów euro.

