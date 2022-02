Zmarł były prezydent Palermo. Miał 80 lat

PressFocus/Twitter Na zdjęciu: Maurizio Zamparini nie żyje

Były prezydent Palaermo oraz Venezii Maurizio Zamparini zmarł w wieku 80 lat. Jak podaje La Gazzetta dello Sport Zamparini trafił do szpitala na początku ubiegłego tygodnia z powodu zapalenia otrzewnej. Zmarł w nocy w szpitalu Cotignola w Ravennie.

Zamparini zmarł w wieku 80 lat

Prezesował w Venezii oraz Palermo

Za czasów Zampariniego Palermo odnosiło największe sukcesy w historii

Nie żyje barwna postać włoskiej piłki

Maurizio Zamparini był kluczową postacią we włoskim futbolu od początku lat 90. Pierwszym profesjonalnym klubem, w którym pełnił funkcje prezesa była Pordenone występujące ówcześnie w Serie C2. To był rok 1986. Później kupił Venezię, z którą w ciągu dekady zdołał awansować do Serie A. Jednak szczyt swojej kariery osiągnął w Palermo.

Zespół z Sycylii przejął w 2002 roku po Franco Sensim. Za jego kadencji w Palermo występowały takie gwiazdy jak Andrea Barzagli, Luca Toni, Paulo Dybala czy Edinson Cavani, a klub trzy lata z rzędu kwalifikował się do europejskich pucharów.

Zamparini słynął ze swojego temperamentu i natychmiastowych decyzji, szczególnie gdy chodziło o zwalnianie trenerów. W klubie pracował do lutego 2019 roku.

