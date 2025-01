Szymon Żyrkowski obecnie jest graczem Empoli. Do klubu z Serie A jest on jednak tylko wypożyczony ze Spezii. Według informacji portalu "Spezia1906", Polak może jednak zostać w klubie na stałe, bowiem ma stać się bohaterem wymiany.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Niedawny reprezentant Polski pozostanie w Serie A?

Szymon Żurkowski to jeden z tych graczy, którzy przed kilkoma laty bardzo dobrze się zapowiadali, ale z różnych względów ich kariery dość mocno się zatrzymały. W przypadku byłego pomocnika Górnika Zabrze głównym problemem, który stanął na drodze do jego rozwoju były liczne kontuzje. Również aktualnie mirzy się z urazem, przez który stracił rundę jesienną w barwach Empoli.

Do klubu z Serie A jest on jednak tylko wypożyczony, opcja ta została jednak w czasie letniego okienka transferowego przedłużona, bowiem pierwotnie Żurkowski trafił do Empoli w styczniu 2024 roku. W umowie Polaka zawarta jest opcja wykupu, ale trudno spodziewać się, że Włosi zdecydują się na taki ruch przy dość kruchym zdrowiu pomocnika. Dlatego istnieje też inna opcja, o której właśnie poinformował serwis “Spezia1906.com”.

Jak przekazali dziennikarze, Szymon Żurkowski może stać się bohaterem wymiany pomiędzy Empoli a Spezią. 27-letni Polak powędrowałby do klubu z Serie A na stałe, a w zamian do zespołu z Serie B trafiłby Duccio Degli Innocenti, który jest z kolei wyposzczony z Empoli do Spezii.

