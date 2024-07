Gleison Bremer udzielił wywiadu hiszpańskiej gazecie "AS". Brazylijski obrońca zapewnił, że pomimo krążących w mediach plotek, pozostanie w Juventusie na kolejny sezon.

Źródło: Fabrizio Romano / AS

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Gleison Bremer nie rusza się z Turynu

Gleison Bremer od kilku miesięcy jest poważnie łączony z przeprowadzką do Manchesteru United, który szuka poważnego wzmocnienia linii obrony. 27-letni stoper na pewno wniósłby wielką jakość do drużyny Czerwonych Diabłów, jednak klub z Old Trafford ostatecznie będzie musiał obejść się smakiem.

Przebywający obecnie na Copa America reprezentant Brazylii udzielił bowiem wywiadu, w którym zapewnił, że nie rusza się z Juventusu. Wszystko więc wskazuje na to, że rozchwytywany defensor kolejną kampanię spędzi na Allianz Stadium i ponownie będzie jednym z czołowych zawodników popularnej Starej Damy.

– Jestem już w topowym zespole, ponieważ występuje w barwach Juventusu. W przyszłym sezonie dokonamy wielkich rzeczy. Thiago Motta to doskonały trener i mianowanie go na szkoleniowca było bardzo dobrym wyborem władz klubu – powiedział Gleison Bremer w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem “AS”, cytowany przez Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

Pięciokrotny reprezentant Canarinhos z powodzeniem gra w koszulce Bianconerich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do Turynu za 46,9 miliona euro z rywala zza miedzy, czyli Torino. Kontrakt środkowego obrońcy z Juve obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Wartość rynkowa piłkarza jest szacowana 60 milionów euro.