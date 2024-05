Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Stefano Pioli pożegnał się z kibicami Milanu

W minioną sobotę AC Milan zakończył sezon. „Rossoneri” w ostatnim spotkaniu ligowym mierzyli się z Salernitaną. Mecz nie poszedł po myśli podopiecznych Stefano Piolego, bowiem zaliczyli tylko remis z ostatnią drużyną w tabeli (3:3). Tym samym w zespole z Mediolanu zakończył się pewien etap. Włoski szkoleniowiec poprowadził po raz ostatni drużynę z San Siro.

Po zakończeniu spotkania z Salernitaną Stefano Pioli znalazł chwilę, aby pożegnać się z kibicami Milanu. 58-letni trener podziękował wszystkim, a także zapewnił, że nigdy nie zapomni fanów „Rossonerich”.

– To jest wieczór podziękowań, więc zacznę od tego, aby podziękować tym, którzy przyjęli mnie w tym klubie, wspierali mnie i dali mi możliwość trenowania tej fantastycznej drużyny. Dziękuję właścicielom, pracownikom Casa Milan i Milanello, mojemu sztabowi, który wykonał wielką pracę, dziękuję moim piłkarzom – wiecie, co myślę o was, jesteście wyjątkowi i to się nie zmieni. Oczywiście, chcę też podziękować wszystkim kibicom, jest Was bardzo wielu, zawsze nas dopingujecie, zagrzewacie do walki, dajecie energię, którą staramy się pokazać na boisku. Razem przegrywaliśmy, razem cierpieliśmy, razem wygrywaliśmy i się cieszyliśmy. Wlaliście ogień w moje serce i ten ogień będzie płonął już zawsze. Nigdy Was nie zapomnę – powiedział Stefano Pioli cytowany przez serwis „acmilan.com.pl”.

