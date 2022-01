Pressfocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wyniki 21. kolejki Serie A. W niedzielnych meczach ligi włoskiej padło aż 29 bramek. Najwięcej emocji było w Rzymie, gdzie AS Roma przegrała z Juventusem FC 3:4, mimo prowadzenia 3:1. Bohaterem Starej Damy okazał się Wojciech Szczęsny, który w końcówce obronił rzut karny.

Im strzelać kazano

Zaczęło się od lania, które AC Milan sprawił na wyjeździe Venezi. Beniaminek Serie A co prawda od 58. minuty zmuszony był grać w osłabieniu (czerwona kartka dla Michaela Svobody), ale i tak, gdy siły były wyrównane, niewiele mógł zrobić. Bohaterem spotkania był Theo Hernandez, który zaliczył dwa trafienia. Mecz na Stadio Pierluigi Penzo było jednak dopiero preludium do tego, co działo się później.

Empoli zmuszone było przyjąć u siebie aż pięć goli w rywalizacji z US Sassuolo (samemu stać go było tylko na jedno trafienie). Cały mecz w drużynie gospodarzy rozegrał Szymon Żurkowski.

Jeszcze bardziej bezwzględna dla swojego rywala była Atalanta, która rozbiła Udinese Calcio aż 6:2.

Skromnie zatem przy tym wyglądają zwycięstwa Napoli (1:0 z Sampodrią) oraz Spezii (1:0 z Genoą).

Największy spektakl miał jednak miejsce na Stadio Olimpico w Rzymie. AS Roma prowadziła już z Juventusem 3:1, by w ciągu siedmiu minut dać sobie strzelić trzy gole. W 81. minucie jednak podopieczni Jose Mourinho stanęli przed niepowtarzalną szansą na wyrównanie. Czerwoną kartkę otrzymał Matthijs de Light, zaś gospodarze rzut karny. Wojciech Szczęsny obronił jednak strzał z jedenastu metrów Lorenzo Pellegriniego.

Mając na uwadze co się działo wcześniej, bez echa przeszły pasjonujące boje Interu Mediolan z Lazio (2:1 dla Nerrazzurich) i Hellasu z Salernitaną (pierwsze zwycięstwo beniaminka w Serie A od 26 października).

Venezia Calcio – AC Milan 0:3 (0:1)

Zlatan Ibrahimovic (2′), Theo Hernandez (48′, 59′- rzut karny)

Empoli FC – US Sassuolo 1:5 (1:2)

Liam Henderson (16′) – Domenico Berrardi (13′), Giacomo Raspadori (24′, 71′), Gianluca Scamacca (67′, 90′)

SSC Napoli – Sampdoria Genua 1:0 (1:0)

Andrea Petagna (43′)

Udinese Calcio – Atalanta Bergamo 2:6 (0:3)

Berat Djimsiti (59′- samobójcza), Beto (88′) – Mario Pasalic (17′), Luis Muriel (22′, 76′), Rusłan Malinowski (43′), Joakim Maehle (89′), Matteo Pessina (90′)

AS Roma – Juventus FC 3:4 (1:1)

Tammy Abraham (11), Henrikh Mkhitaryan (48), Lorenzo Pellegrini (53′) – Paolo Dybala (18′), Manuel Locatelli (70′), Dejan Kulusevski (72′), Mattia De Sciglo (77′)

Genoa CFC – Spezia Calcio 0:1 (0:1)

Simone Bastoni (14′)

Inter Mediolan – SS Lazio 2:1 (1:1)

Alessandro Bastoni (30′), Milan Skiriniar (76′) – Ciro Immobile (35′)

Hellas Verona – Salernitana 1:2 (0:1)

Darko Lazovic (63′) – Milan Djuric (29′), Grigoris Kastanos (70′)