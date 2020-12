Lazio traci punkty, Immobile bez gola!

SS Lazio na zakończenie sobotniego grania w ramach 11. kolejki włoskiej ekstraklasy uległo na swoim stadionie Hellasowi Werona. Gialloblu wygrali spotkanie 2:1, co skutkuje tym, że rzymianie spadli w ligowej tabeli ósme miejsce. W pozostałych dwóch meczach Udinese Calcio 3:2 pokonało Torino FC, a FC Crotone rozbiło Spezię Calcio.

Już sam początek meczu sprawił, że z uwagą śledziliśmy to, co działo się na Stadio Ezio Scida. Pierwszego gola w tym spotkaniu strzelił zawodnik Crotone – Messias. W osiemnastej minucie wyrównał Farias. Na kolejne bramki musieliśmy poczekać do drugiej połowy, ale było warto, ponieważ jego autorem był Arkadiusz Reca. Później dla gospodarzy trafili jeszcze Henrique i Messias.

O pierwszej połowie meczu Torino z Udinese można właściwie zapomnieć, ponieważ poza golem Ignacio Pussetto nie wydarzyło się nic ciekawego. Spotkanie to warto było jednak zobaczyć dla tego, co wydarzyło się po drugim golu dla Udinese. W odstępie około trzech minut zobaczyliśmy trzy bramki, z czego dwie zdobyło Torino. Goście odpowiedzieli jednak trafieniem na 3:2, co dało im zwycięstwo. Całe spotkanie w zespole z Turynu rozegrał Karol Linetty.

SS Lazio w ostatnim sobotnim spotkaniu w ramach 11. kolejki włoskiej ekstraklasy przegrało z Hellasem Werona 1:2. Jednocześnie Żółto-niebiescy wskoczyli na szóste miejsce w ligowej tabeli. Tymczasem stołeczna ekipa po czwartej porażce w sezonie spadła na ósmą pozycję.

