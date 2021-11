Pressfocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimovic

Pogrom w Neapolu

Największym zaskoczeniem niedzieli na włoskich boiskach była druga z rzędu porażka AC Milan. Rossoneri ulegli Sassuolo 1:3 i co najgorsze dla kibiców z San Siro, była to przegrana absolutnie zasłużona. Choć to gospodarze pierwsi objęli prowadzenie (gol Alessio Romagnoliego), to później strzelali już tylko goście. Sam Romagnoli zaś w 77. minucie zobaczył czerwoną kartkę. Jego zejście z boiska nie miało jednak wpływu na końcowy wynik, gdyż rywale wcześniej zaaplikowali Milanowi trzy gole.

Bramek nie zobaczyli kibice na Dacia Arena, gdzie Udinese zremisowało z Genoą. Z kolei Bologna skromnie pokonała Spezię, a gola na wagę trzech punktów, w samej końcówce strzelił Marco Arnautović.

Skromne zwycięstwo odniosła za to AS Roma, która pokonała Torino. Więcej z gry mieli goście, ale w Rzymie byli szalenie nieskuteczni.

Jeńców za to w rywalizacji z Lazio, nie brało Napoli, które rozbiło rzymian aż 4:0. Już do przerwy piłkarze Lucciano Spalettiego prowadzili 3:0, a ostre strzelanie rozpoczął Piotr Zieliński.

Wyniki 14. kolejki Serie A

Udinese Calcio – Genoa CFC 0:0

AC Milan – US Sassuolo 1:3 (1:2)

Bramki: Alessio Romagnoli – Gianluca Scamaca (24), Simon Kjaer (33-samobójczy), Domenico Berardi (66)

Spezia Calcio – Bologna FC 0:1 (0:0)

Bramka: Marco Arnautović (83)

AS Roma – Torino FC 1:0 (1:0)

Bramka: Tammy Abraham (32)

SSC Napoli – SS Lazio 4:0 (3:0)

Bramki: Piotr Zieliński (7), Dries Mertens (10, 29), Fabian Ruiz (85)