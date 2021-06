Maurizio Sarri wygląda na to, że wkrótce wróci do pracy w roli trenera. Sky Sport Italia donosi, że doświadczony agent doświadczonego szkoleniowca Fali Ramadani przeprowadził rozmowy z dyrektorem sportowym Lazio Iglim Tare, co pozwala przypuszczać, że Włoch jest blisko podpisania umowy z klubem z Rzymu.

Maurizio Sarri jest coraz bliżej powrotu na ławkę trenerską

62-letni szkoleniowiec prawdopodobnie przejmie stery nad Lazio

Włoch ma podpisac z klubem z Rzymu umowę na dwa lata

Lazio z poważną ofertą dla Sarriego

Maurizio Sarri według doniesień włoskich dziennikarzy ma związać się z Lazio kontraktem na dwa lata. 62-latek w szeregach Orłów ma zastąpić Simone Inzaghiego, które przejął stery w Interze Mediolan. Wierząc doniesieniom włoskich środków masowego przekazu, 62-latek ma zarabiać rocznie w Lazio trzy miliony euro.

Sarri będzie mógł jednocześnie liczyć na podwyżkę wynagrodzenia, jeśli wywalczy z rzymianami awans do Ligi Mistrzów w sezonie 2022/2023. Spekuluje się, że były opiekun takich zespołów jak: Napoli, Chelsea, czy Juventus ma w Lazio opierać się na ustawieniu 4-3-1-2, wykorzystując Joaquina Correę jako trequartistę (rozgrywającego grającego pomiędzy pomocnikiem a obroną rywali) za Ciro Immobile i jego partnerem w ataku.

Włoski trener podobno już zasugerował, że w klubie potrzebne będą wzmocnienia na lewej obronie i w drugiej linii. Niewykluczone, że do Lazio dołączy też kolejny prawy defensor, podaje Sky Sport Italia.

W kampanii 2020/2021 rzymianie zakończyli sezon na szóstej pozycji, co jest premiowane grą w Lidze Europy. Nowy sezon Serie A ma natomiast wystartować w piątek 13 sierpnia.

