Arkadiusz Milik według najnowszych doniesień włoskich mediów może wrócić do Serie A z Olympique Marsylia. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że reprezentant Polski znalazł się na celowniku Milanu. Celem numer jeden Rossonerich był Olivier Giroud. Francuz jednak w piątek przedłużył swój kontrakt z Chelsea.

We włoszech nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości Arkadiusza Milika

Reprezentant Polski przz La Gazzettę dello Sport łączony jest z transferem do Milanu

W ostatniej kampanii 27-latek grał w Olympique Marsylia, zdobywając 10 bramek w 16 występach

Arkadiusz Milik może wrócić do Serie A

Arkadiusz Milik w ekipie z Ligue 1 jest na wypożyczeniu z Napoli z obowiązkiem transferu definitywnego. Polski napastnik przez długi czas miał kłopoty zdrowotne, co było podyktowane dwoma poważnymi kontuzjami. Gdy jednak był zdrowy, to imponował skutecznością. W ostatnim sezonie wystąpił w 15 spotkaniach ligi francuskiej, zdobywając w nich dziewięć bramek. Mimo że był w szeregach OM tylko przez pół roku.

Dobra postawa Polaka w drugiej części sezonu po kompletnie zmarnowanej pierwszej połowie skutkuje tym, że Milik co jakiś czas jest łączony z powrotem do Włoch. Wciąż realny scenariusz zakłada, że wychowanek Rozwoju Katowice może zakotwiczyć w Juventusie. Tymczasem najnowsze informacje włoskich dziennikarzy wskazują, że do gry o piłkarza może się włączyć także Milan.

Nie jest jednak tajemnicą, że Milik nie jest jedynym napastnikiem, który znajduje się na radarze władz Rossonerich. W kręgu zainteresowania wicemistrzów Serie A jest też Dusan Vlahovic. Kłopot w tym, że Fiorentina oczekuje za swoją gwiazdę mniej więcej 60 milionów euro.

Za reprezentantem Polski przemawia to, że przez 4,5 roku grał już w lidze włoskiej, broniąc barw Napoli, z którym ma zresztą kontrakt ważny do 2022 roku. Jak na razie Milik w Serie A wystąpił w 93 meczach, strzelając w nich 38 goli.

Aktualnie urodzony w Tychach napastnik przebywa z reprezentacją Polski na zgrupowaniu w Opalenicy, przygotowując się do startu Euro. W trakcie turnieju w fazie grupowej Biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy podopiecznych Paulo Sousy odbędzie się 14 czerwca w Sankt Petersburgu.

