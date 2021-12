Serie A – kto zachwycił na włoskich boiskach w 2021 roku?

PressFocus Na zdjęciu: Mecz Inter Mediolan - AC Milan

To był bardzo ciekawy rok na włoskich boiskach. Z mistrzowskiego tronu strącony został Juventus, swoje potęgi powoli odbudowują Inter Mediolan i AC Milan. 2021 rok był również wygranym dla kilku zawodników oraz trenerów. Kto zasłużył na wyróżnienie? Mijający rok na Półwyspie Apenińskim podsumowują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Po latach dominacji Juventusu mistrzowski tytuł w 2021 roku trafił do Interu Mediolan

Ogromne postępy w ostatnich miesiącach poczynił również AC Milan

2021 rok był również bardzo udany dla kilku szkoleniowców i piłkarzy pracujących i grających na co dzień we Włoszech

Juventus zrzucony z tronu

Ostatnie lata we włoskiej piłce charakteryzowały się dominacją Juventusu, który regularnie każdego roku sięgał po mistrzowski tytuł. Ale i w Turynie nadeszły gorsze czasy, co w poprzednim sezonie wykorzystał Inter Mediolan. Nerazzurri nie są jednak jedynym klubem, który 2021 roku może zaliczyć do udanych. Powody do zadowolenia mają również przedstawiciele konsekwentnie budowanego Milanu.

2021 rok był także bardzo udany na poziomie indywidualnym dla kilku trenerów oraz zawodników. Do pierwszej grupy z pewnością mogą się zaliczać Antonio Conte, Stefano Pioli czy Robert Mancini. Ale nie tylko? Kto może z uśmiechem na ustach wchodzić w 2022 rok? Na to pytanie w materiale dla SerieA.pl starają się odpowiedzieć komentatorzy Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Dziennikarze stacji mającej prawa do pokazywania meczów Serie A w Polsce zwrócili również uwagę na zawodników, którzy w ostatnich miesiącach starali się przejąć schedę po opuszczeniu Włoch przez Cristiano Ronaldo czy Romelu Lukaku. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj Dusan Vlahović. W gronie wyróżnionych znalazło się również miejsce dla Polaka…

