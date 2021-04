Maurizio Sarri pozostaje faworytem do zastąpienia Paulo Fonseki na stanowisku trenera Romy. Wpływ na taki stan rzeczy ma mieć to, że Massimiliano Allegri nie jest przekonany do pracy w ekipie z Rzymu.

Cień Sarriego unosi się nad Rzymem

Maurizio Sarri od momentu, gdy rozstał się z Juventusem, to pozostaje bez pracy od roku. Jego miejsce w ekipie z Turynu zajął Andrea Pirlo. Tymczasem w kontekście Giallorossich przyszłość trenera od dłuższego czasu pozostaje pod znakiem zapytania. Fonseka podobno nie potrafi porozumieć się z niektórymi piłkarzami i ten aspekt ma wpłynąć na możliwe rozstanie Portugalczyka z klubem.

Fonseka ma jednak szansę przedłużyć swój żywot w Romie, jeśli wywalczy awans do Ligi Mistrzów. W umowie trenera jest podobno zapisana klauzula, która zapewnia mu przedłużenie kontraktu z klubem ze Stadio Olimpico. W każdym razie La Gazzetta dello Sport przekonuje, że rozmowy działaczy Romy z trenerem Sarrim są już na zaawansowanym etapie. Włoch miał się już spotkać z prezesem Wilków Tiago Pinto. Portugalczyk miał też rozmawiać z agentem Sarriego Falim Ramadanim.

Latem możliwa karuzela trenerska w Serie A

Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko 62-latek łączony jest z pracą w klubie z Rzymu. Massimiliano Allegri zdaniem mediów także znajdował się na celowniku sterników Giallorossich. Utytułowany trener nie jest jednak do końca przekonany do planów dotyczących projektu w Rzymie.

W kontekście Fonseki pojawiły się natomiast doniesienia, że może objąć stery nad Napoli. Z kolei dotychczasowy trener Azzurrich Gennaro Gattuso miałby trafić do Fiorentiny.

