Roma robi wszystko, by zatrzymać Dybalę

AS Roma robi wszystko by zatrzymać Paulo Dybalę na Stadio Olimpico. Według Calciomercato.com Argentyńczyk wkrótce może zostać najlepiej zarabiającym zawodnikiem giallorossich.

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dybala jest jednym z najważniejszych zawodników Romy

Giallorossi mają plan, by zatrzymać Argentyńczyka

Według Calciomercato.com, Dybala może zostać najlepiej zarabiającym piłkarzem rzymian

Dybala z największą pensją w Romie od przyszłego sezonu?

Paulo Dybala, gdy nie ma problemów zdrowotnych, jest kluczowym zawodników AS Romy. Argentyńczyk miał spory udział w awansie rzymian do półfinału Ligi Europy. Obecnie zespół Mourinho zajmuje też czwarte miejsce w Serie A i jest na dobrej drodze, by awansować do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, co jest ich celem nadrzędnym.

To wszystko sprawia, że Roma chce za wszelką cenę zatrzymać Dybalę. Argentyńczyk choć na Stadio Olimpico trafił latem ubiegłego roku, jest tematem częstych spekulacji. Nie jest tajemnicą jego klauzula odejścia wynosząca zaledwie 20 mln euro w przypadku klubów Serie A, oraz 12 mln euro, gdy po napastnika zgłosi się klub z zagranicy.

Dlatego giallorossi zamierzają zaproponować Dybali nową umowę, w której klauzula odstępnego będzie znacznie wyższa lub wcale nie zostanie uwzględniona. Ponadto, obecnie napastnik zarabia 3,8 mln euro rocznie, natomiast w przypadku nowego kontraktu jego pensja wzrosłaby do 6 mln euro za sezon gry. Argentyńczyk tym samym stanie się najwięcej zarabiającym piłkarzem w zespole Mourinho. Obecnie są nimi kapitan Lorenzo Pellegrini i Tammy Abraham z 5 mln euro.

