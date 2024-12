Fonseca skrytykował sędziego. Zdecydowana reakcja Milanu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Milan przegrał z Atalantą i skomplikował swoją sytuację w tabeli

Paulo Fonseca nie krył frustracji po porażce z Atalantą. Kluczowym momentem meczu był gol Charlesa De Ketelaere, który zdaniem trenera Milanu powinien zostać anulowany z powodu faulu na Theo Hernandezie. Fonseca skomentował to ostro po meczu, twierdząc, że “brak szacunku wobec Milanu powtarza się co tydzień”. Słowa te wywołały kontrowersje, ale Rossoneri postanowili wesprzeć swojego trenera, który ma pełne poparcie zarządu. donosi “Calciomercato”.

Mimo to Milan nie zamierza szukać wymówek dla swojej trudnej sytuacji w lidze. Drużyna, która miała walczyć o scudetto, znajduje się daleko od swoich ambicji, a presja na Fonsekę rośnie. Zarząd, w tym osoby takie jak Paolo Scaroni czy Geoffrey Moncada, jest przekonany, że skład, jaki oddano do dyspozycji trenera, jest wystarczająco silny, by osiągnąć sukces. Jednak wyniki pokazują coś zupełnie innego.

Fonseca stoi teraz przed ogromnym wyzwaniem. Aby uratować sezon i zapewnić Milanowi miejsce w pierwszej czwórce ligi, gwarantujące udział w Lidze Mistrzów, potrzebne są nie tylko lepsze wyniki, ale i większa stabilność drużyny. Kolejne tygodnie będą kluczowe zarówno dla trenera, jak i całego klubu, który wierzy, że z portugalskim szkoleniowcem u steru można odwrócić losy sezonu.

Zobacz również: Bove jest w tej samej sytuacji, co Eriksen. To może być koniec